Оля Полякова звинуватила Лободу у плагіаті: фотопорівняння

Українська співачка Світлана Лобода напередодні презентувала новий кліп на пісню "Instadrama". Оля Полякова натякнула на плагіат у ролику. Порівняльні фото з'явилися на офіційній сторінці Полякової в Instagram.

Оля Полякова порівняла свій образ у кліпі "Королева ночі" і Лободу в її новій роботі. На знімках видно, що у обох співачок однакова зачіска, дуже схожий одяг, окремі сцени в кліпі і навіть вираз обличчя і жести.

Це цікаво: У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень

Гортайте серію знімків:

Полякова не поставила прямого звинувачення, але написала: "Королева ночі? Збіг?".

Думка користувачів мережі розділилися. Одні погодилися з Поляковою, підкресливши, що самі також помітили схожість артисток. Були й такі, хто став на захист Лободи, стверджуючи, що мільйони людей ходять з такою зачіскою.

LOBODA – INSTADRAMA: дивіться кліп онлайн

Читайте також: Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х