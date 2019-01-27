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Оля Полякова звела з розуму мережу новим фото

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Полякова написала: "Хочу туди! Хто зі мною?" - фото 1
Полякова написала: "Хочу туди! Хто зі мною?" / liza.ua

Співачка Оля Полякова опублікувала фото, на якому позує в яскравому образі.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, активно веде свій профіль Instagram. Артистку також називають українською Леді Гагою.

І ще: Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим знімком

Мабуть, нова фотографія була зроблена під час новорічних канікул Полякової на сонячному пляжі. На знімку Оля в білому купальнику-бікіні, вона сидить у підвішеному на пальмі кріслі. На ній також величезний капелюх і сонцезахисні окуляри. Шанувальники захопилися довгими ногами зірки і її підтягнутою фігурою.

У підписі до фотографії Оля Полякова написала: "Хочу туди! Хто зі мною?". Фанати Олі не змусили себе чекати і почали обговорювати нову публікацію Полякової. Фоловери, звичайно ж, почали писати, що теж хочуть туди, а також засипали її компліментами в коментарях.

Читайте також: Оля Полякова поділилася пікантним знімком у басейні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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