Оля Полякова зважилася на кардинальну зміну іміджу

Епатажна українська співачка Оля Полякова з'явилася в ефірі шоу X-фактор у несподіваному образі. Зірка зважилася на сміливий експеримент зі своєю зовнішністю, який оцінили шанувальники красуні.

Так, Оля Полякова опублікувала ефектне фото у своєму Instagram, на якому постала з чорно-білими локонами, а для симетрії вибрала костюм в аналогічній колірній гамі з глибоким декольте.

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Додамо, що в цей раз суперблондинка обійшлася і без одного із найголовнішої свого атрибуту – неймовірного і унікального головного убору.

"Чаклун 02! Няня 04! Аня 06! На номер 7766! Хлопці, підтримайте найстаршу категорію!" – закликала Полякова.

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