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Українська телеведуча завела мережу сексуальним фото у мереживному боді

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Дар'я Трегубова - фото 1
Дар'я Трегубова / instagram

Зваблива українська актриса та зірка телеекранів Дар'я Трегубова не на жарт схвилювала своїх шанувальників. Красуня знялася у сексуальному образі, який уже оцінили її підписники.

Так, 41-річна Дар'я Трегубова постала перед своїми фоловерами в Instagram у прозорому чорному боді. Телеведуча позувала, піднявши руки вгору та демонструючи ідеальну фігуру.

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Такий пікантний наряд підкреслив не лише спокусливі форми Дар'ї, а й стрункі ніжки.

"Доброго вечора", – коротко підписала знімок Трегубова.

Українська телеведуча завела мережу сексуальним фото у мереживному боді - фото 489934

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