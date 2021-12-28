Віталій Кличко привітав киян з Новим 2222 роком: епічне відео

Мер Києва Віталій Кличко розсмішив мережу новим ляпом. Вітаючи містян із Новим роком, голова столиці помилився на кілька століть.

Спочатку Кличко привітав українців із 2220 роком. Він спробував виправитися, але знову щось пішло не так. Чиновник ще більше заплутався у цифрах. Кумедне відео з'явилося у YouTube.

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"З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220-й... 2222-й рік", – сказав Кличко.

Мер Києва досить часто обмовляється, а його каламбури потім перетворюються на меми.

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