Оля Полякова зізналася у поцілунку із Дашею Астаф'євою: фотофакт

Артистка Оля Полякова поділилася враженнями від поцілунку із колегою по знімальному майданчику Дашею Астаф'євою.

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій поцілунок з Дашею Астаф'євою.

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Артистки беруть участь у зйомках другої частини фільму "Свінгери", в якому присутні еротичні сцени. В одній з них Полякова цілується з Астаф'євою. "Скільки вже я на цьому 1+1 перецілувати, вже перерахувати однієї руки не вистачить. Я навіть стала жартувати: пішла по руках, а Полякова пішла по губах. Це було так дуже природно. У неї такі м'які ніжні губи. Мені сподобалося. А що? У чому кайф бути актрисою? Це ж не ти в цих сценах знімаєшся, це актриса. Це героїня, це Ілона. Чув, Вадик?", – розповіла виконавиця, жартома звертаючись до свого чоловіка.

Нагадаємо, прем'єра продовження одного з найкасовіших фільмів українського виробництва "Свінгери" запланована на 7 березня 2019 року.

Оля Полякова зізналася у поцілунку із Дашею Астаф'євою

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