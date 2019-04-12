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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Оля Полякова здивувала мережу епатажним образом

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Зірка вбралася у наряд королеви - фото 1
Зірка вбралася у наряд королеви / Royal Design

Популярна українська співачка Оля Полякова знову здивувала шанувальників. Зірка запалила на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою.

Артистка влаштувала справжній перформанс на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою, гостями якого стали найяскравіші зірки шоу-бізнесу.

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У Палаці "Україна" Оля з'явилася в джинсах і в брендовій куртці, а ось під час виступу перевтілилася на королеву. Вона разом з численною свитою ефектно вийшла через центральний вхід в зал і пройшлася серед глядачів. Зірка вбралася у наряд королеви: червоний шкіряний корсет з білим і золотим оздобленням, з пишними рукавами, обробленими мереживом. Свита несла за зіркою 18-метровий золотий шлейф.

На сцені Оля виконала дві пісні: Крига щезла і Мадонна, зірвавши бурю оплесків. Фото з виступу Оля опублікувала в Instagram, викликавши масу коментарів і компліментів.

Оля Полякова здивувала мережу епатажним образом - фото 320902

Оля Полякова здивувала мережу епатажним образом - фото 320903

Оля Полякова здивувала мережу епатажним образом - фото 320904

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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