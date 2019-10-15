Оля Полякова засвітила карколомні ніжки у ванній

Співачка Оля Полякова показала, як починається її ранок, засвітивши розкішні ніжки. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила в сторіс кадри зі свого нового розкішного особняка, зробивши не тільки екскурсію по будинку, але і показавши, як починається її ранок. Так, артистка першим ділом засвітила нескінченні ноги в шикарній округлій ванній, демонструючи ще й вид з панорамного вікна.

Полякова також показала, як вибирається з дерев'яного особняка в місто: виявляється, Оля дістається місця призначення на моторному човні.

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