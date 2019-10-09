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Оля Полякова показала спекотне тренування

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / bodo

Українська співачка Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою, тренуючись морозним ранком.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram.

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Нещодавно знаменитість показала в сторіс кадри з ранкового тренування, займаючись спортом на вулиці разом з персональним тренером. Так, артистка показала, що не залишає улюблені вправи навіть в осінній холод.

Варто відзначити, що Полякова часто мотивує прихильниць, викладаючи відео з тренувань. Також Оля любить демонструвати не тільки нескінченні ніжки, але і сталевий прес, і підтягнуті сідниці в купальниках або концертних костюмах. Також артистка долучає до спорту доньок Машу і Алісу.

Оля Полякова показала спекотне тренування - фото 360633

Оля Полякова показала спекотне тренування - фото 360634

Оля Полякова показала спекотне тренування - фото 360635

Оля Полякова показала спекотне тренування - фото 360636

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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