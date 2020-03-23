Ексхолостяк Добринін з нареченою показали запальне відео

Відомий учасник шоу "Холостяк" Нікіта Добринін порадував публіку новим відео з коханою. Шанувальники у захваті!

Добринін – один з найяскравіших учасників реаліті-шоу "Холостяк", який знайшов на проєкті свою любов.

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Обраницею чоловіка стала молода красуня Даша Квіткова. Зараз закохана парочка живе разом, і в період всеукраїнського карантину, схоже, не сумує. У своєму Instagram Добринін показав, чим займається з нареченою вдома.

На новому відео Нікіту і Дашу можна побачити в спортивних костюмах, вони з серйозними обличчями кумедно танцюють під незвичайний трек. Холостяк з'явився в кадрі в синіх спортивних штанях з темною футболкою і кепкою на голові, а Даша – у чорному костюмчику з коротким топіком і лосинами.

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