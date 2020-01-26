Оля Полякова з дочкою в бікіні здивували спекотним кадром

14-річна дочка співачки Олі Полякової Маша опублікувала у своєму Instagram спекотне фото з Мексики, куди вони їздили з родиною святкувати день народження співачки.

На новому знімку Марія позує разом з мамою, хоча прихильникам вже складно відрізнити, хто де. На знімку Маша в яскравому жовтому бікіні, яке красиво підкреслює її фігуру. Волосся дівчини розпущене, а на її шиї милий кулончик.

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Оля Полякова на фото позує в сексапільному темно-зеленому купальнику, її волосся також розпущене, а на її очах сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото Маша написала: "Ну що, прощавай Мексика, привіт Маямі". Варто відзначити, що і Оля на своїй сторінці в соцмережі опублікувала таке ж фото з донькою. І там, і тут фоловери вельми неоднозначно відреагували на таку фотографію. Багато хто відзначає, що мама і донька виглядають як сестри, а деякі вважають, що Маші ще рано викладати такі знімки.

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