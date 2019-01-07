Настя Каменських розбурхала мережу образом в прозорій сукні з глибоким декольте

Популярна українська півачка Настя Каменських потішила шанувальників новим спокусливим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Відома українська виконавиця Настя Каменських оприлюднила фото у дуже відвертій сукні. Відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram.

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Дуже легке напівпрозоре плаття з глибоким декольте суцільно вкрите блискучими прикрасами і бахромою. Образ Каменських доповнив високий і тугий хвіст.

Крім того, виконавиця оприлюднила відео, на якому крутиться перед дзеркалом в цьому ж вбранні в повний зріст. Таким чином, фанати можуть з усіх боків оцінити його.

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