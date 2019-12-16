Оля Полякова вразила провокаційним нарядом на шоу Х-фактор

Популярна українська співачка Оля Полякова у третьому прямому ефірі десятого сезону шоу Х-фактор з'явилася у спокусливому образі піратки.

Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіжі фото, на яких позує в образі сексуальної піратки. На знімках можна побачити артистку в білій короткій сукні з золотими гудзиками і підвіскою в тон. Також на 35-річній зірці одягнений оливковий жакет, розшитий золотими нитками, а капелюх прикрашений каменями і пір'ям.

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"Мої дорогі! Як вам мій сьогоднішній образ?" – поцікавилася у шанувальників Полякова.

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