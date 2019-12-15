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Не впізнати: Настя Каменських повторила легендарний кінообраз

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

14 грудня відбувся новий ефір Х-фактор, де Настя Каменських, відома українська виконавиця, виступає в ролі тренера і судді проєкту. Зірка не втомлюється дивувати своїх шанувальників оригінальними образами!

Цього разу дівчина вибрала образ Лілу Даллас з культового фільму "5 елемент". Каменських приміряла стрижку під коротке рівне каре з чубчиком і яскравий блонд, шикарну фігуру співачки прикрасив чорний комбінезон з помаранчевої сіткою.

І ще: Каменських і Полякова поцілувались на шоу Х-фактор 10

Настя поділилася з шанувальниками, що їй дуже подобається сьогоднішній образ, тому що він і ніжний, і пристрасний одночасно.

Кожен з ефірів ознаменується новим образом Каменських з ефіру в ефір, минулого разу Настя здивувала шанувальників "червоним луком" в короткому червоному шкіряному платті з пишними рукавами, і такого ж кольору волоссям: співачка агітувала фанатів голосувати за свого підопічного.

Читайте також: Х-фактор 10 – хто покинув шоу у третьому прямому ефірі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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