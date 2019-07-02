Оля Полякова в образі Барбі вразила шанувальників сміливим декольте

Оля Полякова тепер буде часто радувати шанувальників новими ефектними знімками. Адже на телеканалі СТБ стартували зйомки вже 10-го сезону популярного шоу Х-Фактор. А це означає, що з кожним новим випуском епатажна блондинка буде ділитися новими образами.

Так, на своїй сторінці в instagram Оля Полякова поділилася з підписниками кадром, на якому вона постала у яскравому і спокусливій образі. Співачка позувала в облягаючому міні-платті кислотно-рожевого відтінку. Футболка вигідно виділяла розкішні форми, а особливо глибоке декольте.

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Ще одна яскрава родзинка образу – яскравий крислатий капелюшок зеленого кольору, з атласними стрічками. Волосся артистка вирівняла і заплела в акуратний хвіст.

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