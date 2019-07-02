На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оля Полякова в образі Барбі вразила шанувальників сміливим декольте
-
- 90
Оля Полякова тепер буде часто радувати шанувальників новими ефектними знімками. Адже на телеканалі СТБ стартували зйомки вже 10-го сезону популярного шоу Х-Фактор. А це означає, що з кожним новим випуском епатажна блондинка буде ділитися новими образами.
Так, на своїй сторінці в instagram Оля Полякова поділилася з підписниками кадром, на якому вона постала у яскравому і спокусливій образі. Співачка позувала в облягаючому міні-платті кислотно-рожевого відтінку. Футболка вигідно виділяла розкішні форми, а особливо глибоке декольте.
І ще: Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом
Ще одна яскрава родзинка образу – яскравий крислатий капелюшок зеленого кольору, з атласними стрічками. Волосся артистка вирівняла і заплела в акуратний хвіст.
Читайте також: У мережі розкритикували найбезглуздіше фото Каменських
-
12:534 найпоширеніші виправдання, які заважають бути багатим і успішним
-
12:30Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
12:17Найкращі космічні фото червня: виверження вулкана та запуск SpaceX
-
12:01Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму
-
11:28Мексиканське місто посеред літа накрив крижаний шторм: відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:53Кім Кардашян у білизні відреагувала на критику фанатів
-
10:22У ДСНС оголосили важливе попередження про погоду
-
10:00Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
-
09:53Джуманджі 2: Наступний рівень: дивіться перший трейлер фільму
-
09:29Учені назвали продукти, які знищують поганий жир
-
08:55Гаряче відео Емілі Ратажковскі підкорює Instagram
-
08:31Погода в Україні 2 липня: у північних областях очікуються грози
-
07:57Оля Полякова в образі Барбі вразила шанувальників сміливим декольте
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:33Названо найшвидші Android-смартфони червня
-
07:15Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити
- 01 липня
-
21:57Ось чому категорично не можна спати з котом
-
21:25Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс
-
21:10Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень: прості лайфхаки
-
21:002 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Відвалюються колеса: у США масово відкликають Mazda3
-
20:33Олег Винник йде на вибори 2019: яку партію підтримав популярний співак
-
20:17Google запустить аналог AirDrop, і він буде ще зручнішим
-
19:48Учені показали процес колонізації галактики: видовищне відео
-
12:30Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
10:00Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
-
07:15Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити
- 01 липня
-
21:25Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс
-
18:35Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу