Оля Полякова розповіла, на чому економить під час карантину

Епатажна блондинка Оля Полякова почала відмовляти собі в брендових речах. Про це вона розповіла в інтерв'ю.

Відома співачка Ольга Полякова розповіла в інтерв'ю виданню "Отдохни" про свій 2020-й рік.

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Виявляється, скандальній блондинці, довелося економити у зв'язку з карантином. В першу чергу знаменитість почала відмовляти собі в покупці брендового одягу та взуття. За словами Полякової, зараз ці речі непотрібні.

Співачка прогнозує, що так звана "брендоманія" незабаром стане непопулярною. "Раніше ти купував кофту Yves Saint Laurent і носив її 15 років, а зараз навіщо 15 років носити кофту? Вона вже наступного сезону набридне", – пояснює свою думку Полякова. Зірка шоу-бізнесу зізналася, що має 14 натуральних шуб, які вона влітку зберігає в холодильнику. Однак жодну з цих шуб Полякова не одягала за останні два роки, адже натуральне хутро давно вийшло з моди.

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