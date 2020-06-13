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Оля Полякова похвалилася відпочинком на яхті в бікіні

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Українська співачка Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою в бікіні на носі яхти. Знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрі зірка відображена в білому бікіні. Полякова позує боком до камери, вигинаючись на поручнях судна.

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У коментарі співачка попросила фоловерів поділиться локаціями цікавих місць в Україні для відпочинку. Сама опублікувала знімок з Одеси, розповівши про місто. Відзначимо, що Полякова не вказала, чи є фото архівним.

"Друзі, в цьому році всі ми стали учасниками челенджу # МандруйУкраїною. Давайте допоможемо один одному отримати максимум задоволення від подорожей по нашій країні. Якщо у вас є улюблені місця в Україні, які надихають – поділіться ними! Просто поставте хештег #МандруйУкраїною, потрібну геолокацію в будь-який соцмережі і порекомендуйте своїм друзям, що саме варто побачити, де побувати!", – написала співачка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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