Оля Полякова спокусила мережу апетитними формами в розкішній сукні

Епатажна українська співачка Оля Полякова часто вражає своїх шанувальників яскравими і відвертими образами. Цей раз також не став вийнятком. Красуня розбурхала шанувальників ефектним нарядом.

Для світського виходу Оля Полякова вибрала елегантний і шикарний наряд – артистка відвідала бал в довгій золотисто-чорній сукні з шлейфом. Образ вийшов звабливим, а також підкреслив спокусливі вигини витонченої фігури Королеви ночі.

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На знімку Оля прийняла провокаційну позу, однією рукою впершись у стіну, а другу поклавши на талію, і чуттєво відкрила губи, нафарбовані яскраво-червоною помадою.

"Одного разу на балу", – коротко підписала кадр співачка.

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