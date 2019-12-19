Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Оля Полякова спокусила мережу апетитними формами в розкішній сукні

  • 91
Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна українська співачка Оля Полякова часто вражає своїх шанувальників яскравими і відвертими образами. Цей раз також не став вийнятком. Красуня розбурхала шанувальників ефектним нарядом.

Для світського виходу Оля Полякова вибрала елегантний і шикарний наряд – артистка відвідала бал в довгій золотисто-чорній сукні з шлейфом. Образ вийшов звабливим, а також підкреслив спокусливі вигини витонченої фігури Королеви ночі.

І ще: Ночная жрица: Оля Полякова випустила іронічний кліп із зірками Ліги Сміху

На знімку Оля прийняла провокаційну позу, однією рукою впершись у стіну, а другу поклавши на талію, і чуттєво відкрила губи, нафарбовані яскраво-червоною помадою.

"Одного разу на балу", – коротко підписала кадр співачка.

Читайте також: Настя Каменських постала перед шанувальниками повністю оголеною: інтимне фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 449
Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 16 грудня, 17:30
  • 873
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1959073
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз