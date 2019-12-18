Настя Каменських постала перед шанувальниками повністю оголеною: інтимне фото (18+)

Українська співачка Настя Каменських ніколи не відрізнялася особливою скромністю серед українських зірок шоу-бізнесу. І зараз, як подарунок під ялинку, артистка зробила багатомільйонній армії шанувальників сюрприз – красуня показала апетитні форми на голому знімку.

Гарячий знімок Настя Каменських зробила ще під час відпочинку у Мексиці, де Потап і Настя не просто набиралися сил, але також потім їздили по мексиканських радіостанціях і ТБ-ефірах з презентацією нового хіта Каменських – "ELEFANTE".

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Схоже, що українська красуня знайшла в телефоні ще кілька фото з відпочинку, якими вирішила поділитися з шанувальниками. На знімку зірка позує спиною до камери, сидячи на гойдалці. При цьому, виконавиця повністю оголена. Більш того, вона сидить на тлі дзеркала. Волосся красуня розпустила, а у волоссі – червона квітка.

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