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Оля Полякова розповіла про конфлікт з Лободою

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Оля Полякова зіграла в Правду або даю з Андре Таном, відповівши модельєру на кілька провокаційних запитань. Співачка не стала приховувати, що в минулому у неї був серйозний конфлікт зі Світланою Лободою.

"Був у мене конфлікт з моєю улюбленою співачкою, яка вже давно поїхала за кордон, Світланою Лободою. Я вела Viva! Найкрасивіші з Ургантом, оголошувала Лободу, і у мене було в тексті написано: "Найбільш голосиста співачка сучасності..."

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"Здавалося б, що тут такого? Але Світлана почула тільки "голосиста", більше нічого. Після концерту вона вибухнула тирадою, написала десь у себе на сторінці, що я скажена кобила, і ми почали лаятися з нею в інтерв'ю. Коли мене питали про цей конфлікт, я щось жартувала, а вона конкретно якусь пургу на мене гнала. Коли вона назвала мене шаленою кобилицею, я виставила відео в Інстаграм. Я зняла свої ноги, де плаваю у ванній, і сказала: "Яка ж я Кобилиця? Я русалка!" Ми потім зі Свєтою сто разів помирилися, пили вино і взагалі були дружні, але це був публічний скандал, і тривав він пів року".

Співачка також пригадала про конфлікт з Сергієм Притулою, з яким не розмовляла 2 роки. Всього 2 місяці тому вони зустрілися на програмі Інтуїція, після чого їх спілкування відновилося. Але найжорсткішими були її сварки з креативним директором.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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