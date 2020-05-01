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Оля Полякова оголилася і показала сексуальну фігуру
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Співачка Ольга Полякова поділилася пікантними кадрами, виставивши напоказ ідеальне тіло. Шанувальники у захваті!
Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram.
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Нещодавно знаменитість висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи фанатів сидіти вдома на карантині і вигадуючи для них різноманітні інтерактиви, такі як прямі ефіри із зірками шоу-бізнесу, тренування, рецепти, казки на ніч і багато іншого.
Так, артистка, завдяки щоденній праці над собою, похвалилася відвертим селфі в дзеркалі, засвітивши сталевий прес, стрункі ноги і масивні груди. Для пікантного знімка Ольга приміряла відверту маєчку і мінішорти, а також зізналася, що не відмовляє собі в різних ласощах. Фоловери залишилися у захваті і навіть трохи позаздрили Ользі!
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