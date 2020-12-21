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Найкрасивіша дівчина світу здивувала фотосесією в білизні (18+)

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Белла Хадід без одягу - фото 1
Белла Хадід без одягу / instagram.com/bellahadid/

Одна із найпопулярніших моделей та найкрасивіших жінок світу Белла Хадід показала нові фото для Calvin Klein, які змушують затримати погляд!

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не лише над власною кар'єрою, але й знаходить час для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 36 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня показала чорно-білі кадри з незвичайної фотосесії для бренду Calvin Klein. Звісно ж, Белла позувала у білизні, але із зовсім нетипових ракурсів. За короткий час серія знімків зібрала шквал компліментів та захоплених коментарів, і це не дивно, адже Хадід уміє дивувати:

instagram.com/calvinklein - фото 440048
instagram.com/calvinklein
instagram.com/calvinklein - фото 440047
instagram.com/calvinklein
instagram.com/calvinklein - фото 440046
instagram.com/calvinklein
instagram.com/calvinklein - фото 440045
instagram.com/calvinklein
instagram.com/calvinklein - фото 440044
instagram.com/calvinklein
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instagram.com/calvinklein
instagram.com/calvinklein - фото 440042
instagram.com/calvinklein

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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