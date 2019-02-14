Оля Полякова порадувала шанувальників інтимним знімком

Українська співачка Оля Полякова привітала закоханих з Днем святого Валентина. Для цього вона опублікувала гаряче фото, яке було зроблене у 18-річному віці. Знімок з'явився на офіційній сторінці Полякової в Instagram.

На кадрі зірка грайливо позує, притулившись до стіни, в одній спідній білизні. Полякова демонструє оголені сідниці в білому бікіні.

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Про те, що на фото співачці 18 років написала сама Полякова. Також вона порадила любити себе, оскільки "ця любов завжди взаємна". Користувачі мережі оцінили знімок понад 50 тисяч разів.

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