Оля Полякова показала зухвале фото в червоних латексних панчохах

Епатажна українська співачка Оля Полякова знялася у відвертому образі, позуючи на столі. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На новому сміливому кадрі Оля Полякова напівлежить на невеликому червоному столі, спершись на зігнуті в ліктях руки. Красуня закинула голову, відкрила нафарбовані червоною помадою губи і дивиться в камеру томним поглядом.

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"Королева ночі" одягнена в темно-бірюзове плаття. Наряд звисає до самої підлоги, прикриваючи стіл. Співачка поставила одну ногу на стіну, а другу спустила вниз. Інтимності кадру додають червоні латексні панчохи і туфлі на високих підборах в тон.

Прямо на знімку написано, що зірка розіграє 25 суконь від українського дизайнера Андре Тана та піжаму від бренду Home Wings. У коментарі співачка написала правила розіграшу.

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