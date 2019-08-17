Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Оля Полякова показала зухвале фото в червоних латексних панчохах

  • 14
Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна українська співачка Оля Полякова знялася у відвертому образі, позуючи на столі. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На новому сміливому кадрі Оля Полякова напівлежить на невеликому червоному столі, спершись на зігнуті в ліктях руки. Красуня закинула голову, відкрила нафарбовані червоною помадою губи і дивиться в камеру томним поглядом.

І ще: Регіна Тодоренко показала відверте фото з подругами

"Королева ночі" одягнена в темно-бірюзове плаття. Наряд звисає до самої підлоги, прикриваючи стіл. Співачка поставила одну ногу на стіну, а другу спустила вниз. Інтимності кадру додають червоні латексні панчохи і туфлі на високих підборах в тон.

Прямо на знімку написано, що зірка розіграє 25 суконь від українського дизайнера Андре Тана та піжаму від бренду Home Wings. У коментарі співачка написала правила розіграшу.

Читайте також: Тіна Кароль показала чорно-біле фото без бюстгальтера

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 647
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 618
ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
  • 14 серпня, 14:00
  • 1002
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фото