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Оля Полякова показала свій найепатажніший образ на суперфіналі Х-фактора

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна українська співачка Оля Полякова не перестає радувати своїх шанувальників яскравими образами. Цього разу довгонога блондинка вразила зухвалим і одночасно гламурним образом на суперфіналі шоу Х-фактор.

Оля Полякова знає, як привернути до себе увагу публіки і допомагає їй в цьому не тільки ефектна зовнішність і гарний голос, але любов до епатажних образів. Артистка знає, що треба одягнути, щоб бути справжньою Королевою.

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Так, на останній випуск Х-фактора Оля Полякова прийшла шкіряному короткому платті золотистого кольору, яке прикрашене безліччю різнокольоровими каменями. Суперблондинка виглядає дуже зухвало і водночас дуже спокусливо. Зірка зробила яскравий макіяж, який ідеально доповнює стильна зачіска.

Оля Полякова показала свій найепатажніший образ на суперфіналі Х-фактора - фото 377168

Оля Полякова показала свій найепатажніший образ на суперфіналі Х-фактора - фото 377169

Оля Полякова показала свій найепатажніший образ на суперфіналі Х-фактора - фото 377170

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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