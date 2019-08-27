Оля Полякова показала пікантне фото у бікіні

Популярна співачка Оля Полякова запостила спокусливе фото у стилі Памели Андерсон. Шанувальники засипали Олю компліментами.

У Instagram-акаунті у Полякової з'явилася яскрава фотографія з відпочинку на яхті.

І ще: Оля Полякова в червоному латексі розбурхала Instagram

На фото зірка спокусливо позує в червоному купальнику, демонструючи свої апетитні форми і стрункі ніжки. У замітці виконавиця зазначила, що кінець літа – це не привід засмучуватися. "Паритись з приводу того, що літо проходить не варто. Життя проходить – оце засада!", – написала артистка.

У коментарях прихильники похвалили Полякову за ідеальну фігуру і навіть порівняли її з відомою актрисою і зіркою Рятувальників Малібу Памелою Андерсон. "Спочатку подумав, що це Памела Андерсон", "Оля, ти богиня", "Як завжди, вогонь", "Ось це дійсно купальник і дійсно незрівнянна фігура", – залишилися в захваті від нової фотографії фани.

Читайте також: Коли тебе всі забули: хейтери жорстко пройшлися по Олі Поляковій