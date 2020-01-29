Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою у надтонких бікіні: пікантні фото

Епатажна зірка українського шоу-бізнесу Оля Полякова не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами з відпочинку. Цього разу суперблондинка опублікувала два знімки, але підписникам потрібно обрати, який з них ефектніший.

Як відомо, Оля Полякова разом з дочками Алісою і Машею насолоджується відпочинком на сонячному мексиканському узбережжі і з завидною регулярністю поповнює свій Instagram яскравими фото і демонструє ідеальну фігуру в спокусливих купальниках.

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Так, Королева ночі на свіжих фото з'явилася в чорному купальнику, який вигідно підкреслив стрункі ніжки та апетитні форми красуні. Свій літній образ вона доповнила стильними сонцезахисними окулярами.

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