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Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою у надтонких бікіні: пікантні фото

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна зірка українського шоу-бізнесу Оля Полякова не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами з відпочинку. Цього разу суперблондинка опублікувала два знімки, але підписникам потрібно обрати, який з них ефектніший.

Як відомо, Оля Полякова разом з дочками Алісою і Машею насолоджується відпочинком на сонячному мексиканському узбережжі і з завидною регулярністю поповнює свій Instagram яскравими фото і демонструє ідеальну фігуру в спокусливих купальниках.

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Так, Королева ночі на свіжих фото з'явилася в чорному купальнику, який вигідно підкреслив стрункі ніжки та апетитні форми красуні. Свій літній образ вона доповнила стильними сонцезахисними окулярами.

Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою у надтонких бікіні: пікантні фото - фото 382789

Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою у надтонких бікіні: пікантні фото - фото 382790

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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