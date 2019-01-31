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Маша Єфросиніна опублікувала веселе відео з Олею Поляковою

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / instagram

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала на відео запальні танці з співачкою Олею Поляковою.

Так, ведуча поділилася веселим відео зі знімального майданчика телепроекту "Дивовижні люди" на одному з українських телеканалів. Ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На відео видно, як Маша Єфросиніна разом зі своїми колегами Олею Поляковою і Олексієм Сухановим виконують запальні танці.

"Якщо що, шоу не танцювальне", – прокоментувала допис ведуча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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