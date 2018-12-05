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Оля Полякова похизувалася латексною міні-сукнею

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Шанувальники Полякової у захваті від її наряду - фото 1
Шанувальники Полякової у захваті від її наряду / instagram

Співачка Оля Полякова заінтригувала шанувальників новим сексуальним знімком.

Українська співачка Оля Полякова підкорила шанувальників еротичним образом.

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Цього разу зірка запостила в своєму Instagram знімок, де постає в яскраво-червоному латексному міні-платті. На фото Оля відображена під час емоційного виконання свого нового треку. У спокусливому образі суперблондинка з'явиться на новорічному концерті телеканалу "Україна".

Шанувальники Полякової залишилися у захваті від її наряду: "Оля, просто королева! Захоплююся успішними і красивими людьми!", "Це ж треба так зловити, який крутий кадр", "Богиня", "Королева ночі", – пишуть фани.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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