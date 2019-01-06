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Оля Полякова похизувалась ідеальною фігурою у бікіні
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Популярна співачка Оля Полякова знову опинилась у центрі уваги через свої форми.
34-річна українська виконавиця Оля Полякова встигає не лише випускати хітові пісні, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за суперблондинкою стежать більш як 1,4 млн осіб, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що з нею трапляється. До того ж, почуттю гумору зірки можна позаздрити, адже вона не соромиться чесно говорити зі своїми фанатами.
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Нещодавно красуня показала, як проходить її відпустка: у теплих краях на пляжі. Звісно ж, ідеальний знімок не обійшовся і без стрункої Олі у купальнику. Не дивно, що коментатори одразу ж засипали Полякову компліментами, адже вона у чудовій формі.
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