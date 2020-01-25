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Dolly Parton Challenge: DZIDZIO долучився до популярного флешмобу в мережі

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DZIDZIO - фото 1
DZIDZIO / instagram

У мережі набуває ще більшої популярності флешмоб Dolly Parton challenge, який запустила 74-річна американська кантрі співачка Доллі Партон. До челенджу долучився й мегапопулярний DZIDZIO. Дивіться, що з цього вийшло.

Так, користувачі мережі створюють колаж із чотирьох власних фото, які б підходили для публікації в певних соціальних мережах. Здебільшого, ці знімки уособлюють аватари в кожній з соцмереж: LinkedIn, Facebook, Instagram і Tinder.

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Dolly Parton Challenge: DZIDZIO долучився до популярного флешмобу в мережі - фото 382101

LinkedIn – соцмережа для пошуку та встановлення ділових контактів, Facebook – покликана об’єднати всіх друзів, Instagram – мережа для публікації фото, які ілюструють життя людини, а Tinder – додаток для знайомств.

Популярний український співак DZIDZIO також не зміг втриматися і піддався сучасним трендам. Артист створив аж 2 колажі і попросив своїх підписників в Instagram обрати, який з них підходить найбільше. Обирайте й ви:

Dolly Parton Challenge: DZIDZIO долучився до популярного флешмобу в мережі - фото 382103
Dolly Parton Challenge: DZIDZIO долучився до популярного флешмобу в мережі - фото 382102

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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