Оля Полякова підкорила фанатів пікантним знімком

Відома українська співачка Оля Полякова поділилася із шанувальниками новим відвертим кадром.

Фанати досі не перестають дивуватися довжині ніг Олі Полякової. Українська артистка в черговий раз заінтригувала фанатів оголеними ногами, на цей раз на ній тільки колготки. Спокусливий знімок артистка розмістила в своєму Instagram.

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На знімку Полякова зображена сидячою на барном стільці в колготках, коричневих "човниках", укороченій білій блузці з головним убором такого ж кольору.

Співачка у підписі до знімка анонсувала випуск спеціальної колекції колготок при співпраці з українським брендом. Фанати у захваті від нового фото артистки.

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