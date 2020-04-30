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Мадонна підкорила мережу архівним підлітковим фото

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Популярна співачка Мадонна підкорила фоловерів архівним фото зі своєї юності. Знімок з'явився на офіційній сторінці артистки в Instagram.

На знімку відображена Мадонна в підлітковому віці. Вона сидить на землі біля будинку, на тлі білих ступенів.

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Дівчина одягнена в джинси і червоний топ без бретелей. Також співачка не наділа під топік бюстгальтер. Вона сперлася руками об землю і дивиться в бік. Злегка хвилясте каштанове волосся зірки розпущене і лежить на плечах. Архівний знімок Мадонна підписала словами "підлітковий карантин". Передплатники співачки засипали її компліментами, а фото зібрало 284 тисячі лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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