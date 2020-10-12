Настя Каменських підірвала мережу апетитними формами у спокусливому образі

Зваблива українська співачка Настя Каменських з'явилася в ефірі сьомого випуску шоу Танці з зірками в ролі ведучої. Красуня вразила глядачів сміливим образом, який підкреслив усі принади артистки.

Так, Настя Каменських вибрала максимально ефектний образ не просто так. Черговий випуск Танців з зірками був присвячений латиноамериканським танцям.

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Співачка, яка обожнює приміряти відверті образи, красується в кадрі в спокусливій облягаючій чорній сукні з корсетом. Образ доповнили сережки-кільця, а також відразу кілька кілець на пальцях. А завершує лук висока зачіска.

Підписники були у захваті, і вони засипали дівчину численними компліментами.

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