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Новий рік 2021 Різдво

Настя Каменських похвалилася звабливим новорічним образом

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських вибрала смарагдове плаття. Шанувальники у захваті від красуні!

Українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників сімейним фото.

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33-річна зірка поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram новим фото, на якому позує в компанії чоловіка, продюсера Потапа.

Знімок був зроблений в новорічну ніч. Цього року зіркове подружжя відмовилися від корпоративів і відзначили Новий рік з кумами, Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим. На знімку Каменських постала в платті смарагдового кольору в білизняному стилі, а Потап в шовковій піжамі. "Щасливого Нового року", – підписала сімейний портрет виконавиця, яка стала детективом проєкту Маска на каналі Україна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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