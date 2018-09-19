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Оля Цибульська без макіяжу здивувала шанувальників

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Шанувальники відзначили, що Олі не варто зловживати косметикою - фото 1
Шанувальники відзначили, що Олі не варто зловживати косметикою / instagram

Українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками відео, де вона змиває косметику.

Ольга Цибульська зазвичай дивує нас шикарними сукнями, чудовою укладкою і мейкапом. Однак цього разу знаменитість вирішила викласти в свій Instagram відео, де вона змиває макіяж після важкого робочого дня.

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"Ось так я виглядаю без макіяжу. Мій чоловік, як тільки я повертаюся додому, відразу відправляє мене в ванну змивати всю косметику. У них з сином збігаються погляди на те, що мама без косметики найкрасивіша", – підписала відео Цибульська.

Шанувальники відзначили, що Олі не варто зловживати косметикою, бо і без макіяжу вона виглядає дуже добре: "Ви зовсім не змінюєтеся з мейком, тому що ви і так красива жінка"; "Вам без макіяжу дуже добре"; "Краще без макіяжу! Олечка, Ви дуже-дуже красива, струнка, чарівна, весела, позитивна і мила"; "Ніякої різниці ... Залишилися такою ж красунею".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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