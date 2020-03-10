Олімпійський вогонь у 2020 році запалять без присутності глядачів

Глядачів не буде через спалах коронавірусу

У понеділок 9 березня Національний олімпійський комітет Греції (HOК) зробив оголошення, згідно з яким тільки сто членів Міжнародного олімпійського комітету та Організаційного комітету Токіо-2020 зможуть побувати на церемонії запалювання олімпійського вогню.

HOК, один з найстаріших олімпійських комітетів, наголосив на необхідності захистити громадське здоров'я від поширення коронавірусу. Акредитація ЗМІ буде строго обмежена, а міста, через які пронесуть вогонь, повинні вжити необхідних заходів обережності відповідно до вказівок грецького міністерства охорони здоров'я.

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Оскільки вірус COVID-2019 продовжує поширюватися, питання про безпеку такого масового заходу, як Олімпійські ігри 2020, стає все більш актуальним.

На церемонії буде обмежена кількість присутніх / gettyimages

Церемонія запалювання олімпійського вогню, яка повинна відбутися 12 березня, стане першою церемонією без глядачів за останні 35 років. Востаннє таке відбувалося під час Олімпіади 1984 року в Лос-Анджелесі.

Минулого тижня муніципалітет Стародавньої Олімпії попросив НОК перенести церемонію запалювання олімпійського вогню на травень, щоб не "завдавати шкоди величі і престижу цієї події".

Нагадаємо, що на Олімпіади-2020 вперше в історії буде дотриманий гендерний баланс. Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що на церемоніях відкриття і закриття Ігор-2020 на Токіо в кожної збірної може бути два прапороносці різної статі. Також МОК ухвалив, що всі збірні повинні бути представлені щонайменше однією жінкою і одним чоловіком.

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