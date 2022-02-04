Олімпійські ігри 2022 у Пекіні: Україна взяла участь у церемонії відкриття – перші фото

Українська делегація взяла участь в урочистій церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. Дивіться, як це було!

На парад країн-учасниць вийшли 91 команда-учасниця, зокрема й українська збірна, пише archdaily.

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Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова. На церемонію вийшли не всі українські атлети, багато хто готується до змагань, які відбудуться вже завтра, 5 лютого.

Україна на Олімпіаді вперше представлена у 12 дисциплінах. Загалом у Пекіні виступатимуть 45 спортсменів.

Нагадаємо, Олімпіада проходитиме з 4 по 20 лютого.

Усі фото REUTERS

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