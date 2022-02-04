Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Олімпійські ігри 2022 у Пекіні: Україна взяла участь у церемонії відкриття – перші фото

  • 49
Олімпійські ігри 2022 - фото 1
Олімпійські ігри 2022 / REUTERS

Українська делегація взяла участь в урочистій церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. Дивіться, як це було!

На парад країн-учасниць вийшли 91 команда-учасниця, зокрема й українська збірна, пише archdaily.

Це цікаво: У мережі стурбовані любов'ю Конора МакГрегора до алкоголю: той пообіцяв кинути

Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова. На церемонію вийшли не всі українські атлети, багато хто готується до змагань, які відбудуться вже завтра, 5 лютого.

Україна на Олімпіаді вперше представлена у 12 дисциплінах. Загалом у Пекіні виступатимуть 45 спортсменів.

Нагадаємо, Олімпіада проходитиме з 4 по 20 лютого.

Олімпійські ігри 2022 у Пекіні: Україна взяла участь у церемонії відкриття – перші фото - фото 495327

Олімпійські ігри 2022 у Пекіні: Україна взяла участь у церемонії відкриття – перші фото - фото 495328

Олімпійські ігри 2022 у Пекіні: Україна взяла участь у церемонії відкриття – перші фото - фото 495329

Усі фото REUTERS

І ще: Вистачить 10 хв: найкращі комплекси ранкової зарядки, що збадьорять на весь день

пропозиції партнерів
Новини