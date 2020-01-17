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Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
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17 січня зірка української поп-сцени Оля Полякова святкує свій день народження. Вітаємо співачку зі святом та згадуємо, як змінювалася кар'єра та імідж Олі впродовж її популярності. Оцініть!
Справжній феєрверк у кокошнику – Оля Полякова, яка святкує 17 січня своє 36-річчя, закохала у себе українських слухачів не лише своїм голосом, а й потужною харизмою та унікальним почуттям гумору. Упродовж своєї кар'єри зірка неодноразово здобувала нагороди та посідала перші місця у списках номінантів музичних премій, а також визнана у 2018 році найкрасивішою жінкою України. Оля досі зберігає цей статус й продовжує збирати стадіони на своїх концертах, які можна по праву назвати найефектнішими та найвидовищнішими.
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Оля розпочала свою кар'єру багато років тому й усе своє життя старанно крокувала до Олімпу українських зірок естради!
Оля Полякова розпочала свою творчу кар'єру ще у 2000 році, то ж цьогоріч виповнюється 20 років творчості головної Суперблондинки. Пригадаймо разом шлях зірки від музичної школи до всеукраїнської популярності – до вашої уваги ефектні фото співачки, які вам точно сподобаються!
Еволюція образу Олі Полякової
Оля Полякова у дитинстві
Коли Оля Полякова ще не була популярною співачкою та не збирала стадіони для своїх концертів, вона жила у Вінниці у сім'ї дипломата та лікарки, закінчила загальноосвітню школу та музичну школу з класу фортепіано. Потім вчилася у вінницькому училищі культури та мистецтв й здобула фах за класом хорового диригування. Далі освіту здобувала у київському університеті культури та мистецтв, клас естрадного вокалу. А ще Оля закінчила музичну академію України ім. Чайковського і має диплом оперної співачки.
Початок музичної кар'єри Олі Полякової
Наприкінці 1990-х років юна Оля стала лауреатом фестивалів "Море друзів" у Ялті та "Крізь терни до зірок" у Черкасах. 2000 рік запам'ятався тим, що Оля у співпраці із "КМ Студія" випустила відео на пісню "Так не бывает", яку потім крутили у програмі "Територія А".
Потім у 2001 році "КМ Студія" випустила дебютний диск співачки "Приходи ко мне". На підтримку цієї прем'єри зняли ще три відеокліпи "Мальви", "Цілуй мене" та "Даром – дам".
2005 рік
Полякова почала працювати з Олександром Ревзіним, випустила спільний альбом зі співачкою Любашею, зробила пісню "Обними меня" спільно з Денисом Клявером з гурту "Чай вдвоем".
2008 рік
Українці побачили новий образ Полякової у синглі "Суперблондинка".
2010 рік
Оля Полякова разом із Сергієм Лобом перемогла у другому сезоні шоу "Народна зірка", яке транслювали на телеканалі "Україна".
2011 рік
З'явилася пісня "Алло". Це дует Олі Полякової та Людмили Гурченко.
Також Оля Полякова разом із Георгієм Делієвим брала участь у другому сезоні проєкту "Зірка + Зірка" від телеканалу "1+1". Їх дует посів друге місце.
2012 рік
Полякова почала працювати з Михайлом Ясинським, який є директором компанії "EA SecretService". Також у цей рік Оля одягла кокошник.
2013 рік
Оля випустила трек "Шлёпки", а її кліпом займався продюсерський центр Mozgi Entertainment, до якого причетний Олексій Потапенко.
Потім перемогла на шоу перевтілень "Як дві краплі" на телеканалі "Україна".
2017 рік
Оля отримала нагороду "Золотий Грамофон" від M1 Music Awards.
2018 рік
Олю визначали найкрасивішою жінкою в Україні за версією журналу "VIVA!"
2019 рік
Це пік популярності Олі Полякової, адже вона почала збирати стадіони, з'являтися у найрейтинговіших шоу, зніматися у рекламі. Оля стала поп-зіркою, якою хотіла стати ще 20 років тому.
Оля Полякова у кіно
Оля знімалася у таких фільмах та серіалах: "Сповідь Дон Жуана", "Жаркий лід", "Моя старша сестра", "Свінгери", "Я, ти, він, вона", "Свінгери 2", "Кумськi байки".
Оля Полякова у телевізійних шоу
Оля досить часто з'являється на телебаченні: як гість, учасниця, ведуча чи у складі журі. Ви її можете побачити у таких шоу: "Дольчевіта капут!", "Хто проти блондинок?", "Зірка+Зірка", "Любов і Музика", "Народна зірка", "Превед, декрет", "Богиня шоппинга", "Хто зверху?", "Вишка", "Як дві краплі", "Ліга Сміху", "Зоряні яйця", "Танці з зірками", "Х-фактор".
Зараз Оля Полякова заміжня жінка і мама двох доньок: Марії та Аліси.
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