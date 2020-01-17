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Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри

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Оля Полякова – Королева ночі - фото 1
Оля Полякова – Королева ночі

17 січня зірка української поп-сцени Оля Полякова святкує свій день народження. Вітаємо співачку зі святом та згадуємо, як змінювалася кар'єра та імідж Олі впродовж її популярності. Оцініть!

Справжній феєрверк у кокошнику – Оля Полякова, яка святкує 17 січня своє 36-річчя, закохала у себе українських слухачів не лише своїм голосом, а й потужною харизмою та унікальним почуттям гумору. Упродовж своєї кар'єри зірка неодноразово здобувала нагороди та посідала перші місця у списках номінантів музичних премій, а також визнана у 2018 році найкрасивішою жінкою України. Оля досі зберігає цей статус й продовжує збирати стадіони на своїх концертах, які можна по праву назвати найефектнішими та найвидовищнішими.

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Оля розпочала свою кар'єру багато років тому й усе своє життя старанно крокувала до Олімпу українських зірок естради!

Оля Полякова розпочала свою творчу кар'єру ще у 2000 році, то ж цьогоріч виповнюється 20 років творчості головної Суперблондинки. Пригадаймо разом шлях зірки від музичної школи до всеукраїнської популярності – до вашої уваги ефектні фото співачки, які вам точно сподобаються!

Еволюція образу Олі Полякової

Оля Полякова у дитинстві

Коли Оля Полякова ще не була популярною співачкою та не збирала стадіони для своїх концертів, вона жила у Вінниці у сім'ї дипломата та лікарки, закінчила загальноосвітню школу та музичну школу з класу фортепіано. Потім вчилася у вінницькому училищі культури та мистецтв й здобула фах за класом хорового диригування. Далі освіту здобувала у київському університеті культури та мистецтв, клас естрадного вокалу. А ще Оля закінчила музичну академію України ім. Чайковського і має диплом оперної співачки.

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380295

Початок музичної кар'єри Олі Полякової

Наприкінці 1990-х років юна Оля стала лауреатом фестивалів "Море друзів" у Ялті та "Крізь терни до зірок" у Черкасах. 2000 рік запам'ятався тим, що Оля у співпраці із "КМ Студія" випустила відео на пісню "Так не бывает", яку потім крутили у програмі "Територія А".

Потім у 2001 році "КМ Студія" випустила дебютний диск співачки "Приходи ко мне". На підтримку цієї прем'єри зняли ще три відеокліпи "Мальви", "Цілуй мене" та "Даром – дам".

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380297

2005 рік

Полякова почала працювати з Олександром Ревзіним, випустила спільний альбом зі співачкою Любашею, зробила пісню "Обними меня" спільно з Денисом Клявером з гурту "Чай вдвоем".

2008 рік

Українці побачили новий образ Полякової у синглі "Суперблондинка".

2010 рік

Оля Полякова разом із Сергієм Лобом перемогла у другому сезоні шоу "Народна зірка", яке транслювали на телеканалі "Україна".

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380300

2011 рік

З'явилася пісня "Алло". Це дует Олі Полякової та Людмили Гурченко.

Також Оля Полякова разом із Георгієм Делієвим брала участь у другому сезоні проєкту "Зірка + Зірка" від телеканалу "1+1". Їх дует посів друге місце.

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380302

2012 рік

Полякова почала працювати з Михайлом Ясинським, який є директором компанії "EA SecretService". Також у цей рік Оля одягла кокошник.

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380303

2013 рік

Оля випустила трек "Шлёпки", а її кліпом займався продюсерський центр Mozgi Entertainment, до якого причетний Олексій Потапенко.

Потім перемогла на шоу перевтілень "Як дві краплі" на телеканалі "Україна".

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380306

2017 рік

Оля отримала нагороду "Золотий Грамофон" від M1 Music Awards.

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380307

2018 рік

Олю визначали найкрасивішою жінкою в Україні за версією журналу "VIVA!"

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380308

2019 рік

Це пік популярності Олі Полякової, адже вона почала збирати стадіони, з'являтися у найрейтинговіших шоу, зніматися у рекламі. Оля стала поп-зіркою, якою хотіла стати ще 20 років тому.

Оля Полякова у кіно

Оля знімалася у таких фільмах та серіалах: "Сповідь Дон Жуана", "Жаркий лід", "Моя старша сестра", "Свінгери", "Я, ти, він, вона", "Свінгери 2", "Кумськi байки".

Оля Полякова у телевізійних шоу

Оля досить часто з'являється на телебаченні: як гість, учасниця, ведуча чи у складі журі. Ви її можете побачити у таких шоу: "Дольчевіта капут!", "Хто проти блондинок?", "Зірка+Зірка", "Любов і Музика", "Народна зірка", "Превед, декрет", "Богиня шоппинга", "Хто зверху?", "Вишка", "Як дві краплі", "Ліга Сміху", "Зоряні яйця", "Танці з зірками", "Х-фактор".

Зараз Оля Полякова заміжня жінка і мама двох доньок: Марії та Аліси.

Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри - фото 380310

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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