Ольга Сумська вразила яскравим вбранням від українського дизайнера

Фотографії у новому образі зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Знаменита українська актриса Ольга Сумська продемонструвала своїм шанувальникам яскравий і стильний наряд.

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На знімках Сумська позує в ефектному жовтому напівпальто з чорною вишивкою і помпонами від українського дизайнера Юлії Магдич. На актрисі також одягнене чорне довге плаття.

"Юлія, спасибі, що завжди нас надихаєш", – написала під фото актриса.

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