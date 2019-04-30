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Ольга Сумська вразила розкішною вишиванкою на святкових знімках

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Ольга Сумська з сім'єю - фото 1
Ольга Сумська з сім'єю / Instagram

З нагоди Великодня багато знаменитостей за традицією відвідали святкову службу в церкві і освятили паски. Серед них була і одна з найкрасивіших жінок України, знаменита актриса Ольга Сумська. Сімейними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Разом з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою ​​донькою Анною вони сходили в храм зі своїми великодніми кошиками. Для святкового виходу Сумська вибрала розкішне біле плаття-вишиванку з розрізами з боків, а на голову пов'язала хустку. Цікаво, що доповнила вона цей образ білими кросівками.

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Дочка артистки віддала перевагу білій футболці і чорній спідниці, а зверху накинула джинсову куртку. Довершили наряд білі кросівки на високій підошві.

"Прекрасний світлий день Великодня! Зранку над Києвом люди побачили янгола! Бути добру!" – написала актриса.

Ольга Сумська вразила розкішною вишиванкою на святкових знімках - фото 324787

Ольга Сумська вразила розкішною вишиванкою на святкових знімках - фото 324788

Ольга Сумська вразила розкішною вишиванкою на святкових знімках - фото 324789

Ольга Сумська вразила розкішною вишиванкою на святкових знімках - фото 324790

Ольга Сумська вразила розкішною вишиванкою на святкових знімках - фото 324791

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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