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MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі

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MONATIK відправився з сім'єю в Італію - фото 1
MONATIK відправився з сім'єю в Італію / instagram

Відомий український артист Дмитро Монатік вирішив провести травневі свята з дружиною та синами у столиці Італії. Співак і його дружина Ірина Демічева поділилися яскравими знімками в мережі, однак при цьому вони як і раніше приховують обличчя дітей і знімають їх тільки зі спини.

На яскравих теплих знімках видно, як зіркове сімейство гуляє по Риму і з цікавістю вивчає його визначні пам'ятки. Ірина вибрала для сімейного відпочинку рожеве плаття в білий горошок і подовжений чорний піджак, а також яскраво-жовту сумку-бананку. Дмитро ж комфортно почував себе в спортивних штанях і червоній куртці.

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MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі - фото 324686

MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі - фото 324687

MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі - фото 324688

MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі - фото 324689

MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі - фото 324690

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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