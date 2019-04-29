MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі

Відомий український артист Дмитро Монатік вирішив провести травневі свята з дружиною та синами у столиці Італії. Співак і його дружина Ірина Демічева поділилися яскравими знімками в мережі, однак при цьому вони як і раніше приховують обличчя дітей і знімають їх тільки зі спини.

На яскравих теплих знімках видно, як зіркове сімейство гуляє по Риму і з цікавістю вивчає його визначні пам'ятки. Ірина вибрала для сімейного відпочинку рожеве плаття в білий горошок і подовжений чорний піджак, а також яскраво-жовту сумку-бананку. Дмитро ж комфортно почував себе в спортивних штанях і червоній куртці.

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