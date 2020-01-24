Катя Осадча вразила розкішною фігурою у відвертому наряді

Популярна українська телеведуча Катя Осадча порадувала шанувальників новим фото у спокусливому наряді. Красуня показала перші кадри зі знімального майданчика Світського життя. Образ в східному стилі підкорив підписників зірки.

Катя Осадча поділилася з шанувальниками новим ефектним знімком. На цей раз вона обрала сукню з королівського червоного оксамиту, який прикрашений блискучими стразами.

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На фото ведуча постала на тлі інтер'єру в східному стилі, кокетливо позуючи на камеру, вона продемонструвала глибокий розріз на платті, який оголив її ногу. На додаток до сукні Катя вибрала блискучі сережки і два кільця, а її голову прикрасив ободок зі стразами.

"Робочий марафон так швидко почався, що про відпустку нагадують тільки залишки засмаги. Але попереду багато цікавого і скоро прем'єра нового сезону "Світського життя", – прокоментувала кадр Катя.

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