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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Ольга Сумська похизувалася стрункими ніжками на пляжних фото

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Ольга Сумська - фото 1
Ольга Сумська / Instagram

Заслужена артистка України і улюблениця мільйонів глядачів Ольга Сумська поділилася яскравими літніми кадрами у своєму мікроблозі Instagram. Підписники актриси оцінили спокусливу фігуру красуні.

Так, Ольга Сумська опублікувала серію ефектних знімків. Артистка позує в кадрі на тлі мальовничого пейзажу. На одному з фото зображений також і її чоловік Віталій Борисюк.

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Відомо, що зірка провела один день на Блакитному озері, яке розташоване в селі Підгірці Київської області і вирішила поділитися своїми враженнями від відпочинку з численними шанувальниками.

Ольга Сумська похизувалася стрункими ніжками на пляжних фото - фото 351319

Ольга Сумська похизувалася стрункими ніжками на пляжних фото - фото 351320

Ольга Сумська похизувалася стрункими ніжками на пляжних фото - фото 351321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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