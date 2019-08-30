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Верховна Рада 1 вересня

Леся Нікітюк розбурхала шанувальників сексуальним образом з екстремальним декольте

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / Instagram

Леся Нікітюк насолоджується сімейним відпочинком в Бодрумі, куди приїхала з батьками і родичами. Але не обходиться і без традиційних "образів дня" – Леді Ле раз у раз змінює вбрання, котрі лише підкреслюють апетитні форми красуні.

На новому знімку Леся Нікітюк позувала на тлі заходу, стоячи босоніж на балконі з колонами. За її спиною видніється басейн, пальми, горбисті зелені ландшафти і безкраї морські пейзажі.

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Але увагу підписники звернули на наряд теледіви, який вигідно підкреслив її форми. Коротке плаття нефритового відтінку з широкими рукавами і відвертим вирізом на грудях дозволило зробити акцент на зоні декольте і струнких ніжках зірки.

"Швидко лайкаємо турецький захід, а то мені пора на вечерю", – кумедно прокоментувала Леся кадр.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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