Леся Нікітюк розбурхала шанувальників сексуальним образом з екстремальним декольте

Леся Нікітюк насолоджується сімейним відпочинком в Бодрумі, куди приїхала з батьками і родичами. Але не обходиться і без традиційних "образів дня" – Леді Ле раз у раз змінює вбрання, котрі лише підкреслюють апетитні форми красуні.

На новому знімку Леся Нікітюк позувала на тлі заходу, стоячи босоніж на балконі з колонами. За її спиною видніється басейн, пальми, горбисті зелені ландшафти і безкраї морські пейзажі.

І ще: Надя Дорофєєва розбурхала мережу знімком без одягу

Але увагу підписники звернули на наряд теледіви, який вигідно підкреслив її форми. Коротке плаття нефритового відтінку з широкими рукавами і відвертим вирізом на грудях дозволило зробити акцент на зоні декольте і струнких ніжках зірки.

"Швидко лайкаємо турецький захід, а то мені пора на вечерю", – кумедно прокоментувала Леся кадр.

Читайте також: Танці з зірками 2019: Олег Винник стане ведучим шоу