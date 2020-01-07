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Ольга Сумська поділилася теплими сімейними фото і фірмовим рецептом куті
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Заслужена артистка України Ольга Сумська любить проводити час з сім'єю і різдвяні свята – особливий привід зібратися разом. Так, напередодні Різдва Сумська разом з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою донькою Ганною вирушила в Карпати, звідки й показала душевні знімки.
Сімейство Сумських провело Святвечір та святкує Різдво у романтичному Яремче. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася теплими і душевними сімейними кадрами. Зірка позує в розкішній сукні-вишиванці гірчично-жовтого кольору. Її чоловік також приміряв вишиванку, а дочка Ганна вирішила одягнути більш сучасну версію і відображена у вишитій футболці.
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На кадрах Ольга тримає в руках блюдо з кутею, яку сама приготувала за своїм фірмовим рецептом. Актриса щедро все розповіла шанувальниками.
Гортайте галерею:
"Готуємо смачну кутю разом! Ось мій фірмовий рецепт: варимо спеціальний швидкого варіння сорт пшениці до готовності (тут важливо не переварити!), Окремо запарюємо сухофрукти (курага, родзинки, хто любить – чорнослив, груші, яблука), цей навар зберігаємо, який потім додамо до куті! Також окремо запарюємо волоські горіхи, щоб з них вийшла гіркота. Далі беремо мак, заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хв на малому вогні, потім перетираємо в ступці або мелемо на м'ясорубці. Зварену пшеницю (якщо не знайшли, можна замінити булгуром, рисом) змішуємо з подрібненими сухофруктами (перемолоти) і перетертим маком! Зараз якраз час меду! Його додаємо до смаку. Якщо суміш суха, долийте навару із сухофруктів. Отже, все начебто є, але чогось не вистачає! Секретні інгредієнти: трохи цукатів і ЛОЖКУ коньяку, для аромату. Таку кутю можна їсти тричі на день весь тиждень. І не набридне. Потім, звичайно, не влізаєш ні в одні штани, але яке задоволення! Всім смачного! Гарного свята! Христос ся рождає!" – детально розписала процес приготування різдвяної страви Сумська.
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