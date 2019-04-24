Ольга Сумська підкорила мережу знімком без макіяжу

Народна артистка України Ольга Сумська показала селфі без макіяжу. Знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Так, зваблива українська артистка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками новим селфі. На знімку зірка позувала біля білої квітучої орхідеї. Актриса написала, що квіти розцвіли на Вербну неділю, зробивши їй такий сюрприз до свята. Примітно, на знімку Сумська зображена без макіяжу.

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Користувачі відзначили, що 52-річна актриса виглядає чудово і порівняли її з квіткою, з якою вона сфотографувалася.

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