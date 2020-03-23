Гола Мадонна, позуючи у ванні, висловилася про коронавірус: пікантне відео

Американська співачка Мадонна опублікувала відвертий ролик з ванни. Оголена красуня записала відеозвернення, розмірковуючи про коронавірус.

На короткому ролику Мадонна постала перед своїми підписниками в Instagram повністю голою, сидячи у ванній. Зірка прикрила оголені груди колінами. При цьому 61-річна зірка нафарбувала губи і одягла безліч прикрас на шию. Волосся артистка зібрала і зафіксувала шпилькою.

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Мадонна зазначила, що коронавірус "не хвилює те, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти смішний або розумний, де ти живеш, скільки тобі років, які історії ти можеш розповісти".

Зірка назвала Covid-19 великим зрівнювачем і написала: "Це жахливо, що він зрівняв нас багато в чому. Що чудово – він зрівняв нас багато в чому".

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