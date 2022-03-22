Ар'я Старк з Гри престолів закликає відвідати концерт на знак солідарності з українцями

Відома британська актриса Мейсі Вільямс заявила, що підтримує Україну. Також вона анонсувала захід, що пройде у Лондоні, на підтримку України.

Зірка Гри престолів повідомила, що разом з іншими митцями відвідає спеціально організований вечір музики, поезії та усної мови в Ройал-Фестівал-хол (Лондон) сьогодні, 22 березня.

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Також актриса закликала всіх своїх шанувальників відвідати захід, який було створено на знак солідарності з народом України. Вільямс залишила посилання на сайт в описі свого профілю, на якому можна придбати квитки, а також опублікувала хештег #СлаваУкраїні.

Вільямс додала, що всі вторговані гроші від проданих квитків та всі додаткові кошти, зібрані ввечері, передадуть Комітету з надзвичайних ситуацій, який займається постраждалими від гуманітарних катастроф.

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