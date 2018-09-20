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Ольга Фреймут травмувалася на зйомках шоу: відеофакт

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Ольга Фреймут - фото 1
Ольга Фреймут / Instagram

За словами ведучої, вона сильно пошкодила спину. Інцидент стався на зйомках популярного шоу Оля.

Українська телеведуча Ольга Фреймут травмувалася на зйомках свого шоу Оля. Телеведуча ненавмисно зісковзнула з каруселі, внаслідок чого пошкодила спину. Відео вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

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У ролику показано, як Фреймут разом зі співачкою TAYANNA крутяться на каруселі, проте через високу швидкість телеведуча не втрималася.

"Сьогодні на зйомках шоу сильно пошкодила спину. TAYANNA, прости, що змусила тебе похвилюватися", – зазначила Фреймут в коментарі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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